Пять человек погибли в страшном ДТП на трассе под Ставрополем

ГАИ: в Ставрополье погибли 5 человек при столкновении ВАЗ 2104 и Renault Duster

Пять человек погибли в лобовом столкновении на трассе под Ставрополем. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Авария произошла вечером 28 июня на 13-м километре автодороги «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское». По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погибли 39-летний водитель ВАЗа и трое его пассажиров: 14-летний подросток и две женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир Renault. Ехавшую в отечественном автомобиле, 14-летнюю девочку, и 38-летнего водителя иномарки с травмами направили в больницу Изобильного.

Водитель Renault не привлекался к административной ответственности в последние два года. У него взяли биоматериал для проверки на состояние опьянения.

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