Для плохо знающих русский детей мигрантов создадут единый алгоритм работы

В России необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют русским языком или плохо его знают. На это указал президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

Глава государства отметил, что для приезжающих в Россию работать нужны общие правила в части знания русского. Уровни владения им нужно определить и закрепить с учетом реальных потребностей при трудоустройстве и в профессиональном плане, а также при общении в повседневной жизни.

«В том числе (необходимо — прим. ред.) выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком», — сказал Путин, попросив представить предложения на этот счет.

Для иностранных абитуриентов, которые собираются поступать в российские вузы, добавил президент, нужен также единый стандарт тестирования по русскому языку.