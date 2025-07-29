Рабочих начали спасать с верхних этажей загоревшейся высотки в Москве
Пожар вспыхнул во вторник днем в строящейся многоэтажке на улице Большой Академической в Москве. Об этом 360.ru сообщили в региональном главке МЧС.
Прибывшие на место специалисты ведомства выяснили, что возгорание происходит на первом этаже дома, но на верхних этажах наблюдается сильное задымление.
Внутри высотки в момент ЧП находились рабочие — около 15 человек. Они оказались заблокированы на 12-м, 14-м и 19-м этажах.
«Самостоятельно спуститься не могут. Принимаются меры по спасению людей», — добавили в МЧС.
Все обстоятельства случившегося в данный момент уточняются.
UPD: огнеборцы спасли трех человек с 12-го этажа и шестерых — с 14-го. Сейчас продолжается эвакуация еще пятерых.
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