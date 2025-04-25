Почти 100 человек эвакуировали из детского лагеря из-за угрозы подтопления

В Амурской области 88 детей и 11 взрослых эвакуировали из лагеря

Почти 100 человек эвакуировали из оздоровительного лагеря «Колосок» в Благовещенске Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Такое решение приняли из-за риска подтопления моста через протоку Безымянную. Среди эвакуированных 11 взрослых и 88 детей.

Уровень воды в протоке Безымянной сейчас растет со скоростью до шести сантиметров в час. Поэтому возникла потенциальная угроза подтопления моста через протоку.

Повышение уровня воды в реке зафиксировал директор оздоровительного лагеря. Среди эвакуированных детей 37 отправили в общежитие Амурского коммунального колледжа. Угроза подтопления корпусов лагеря в настоящее время отсутствует.

По состоянию на 07:00 пятницы в общежитии оставались пять сопровождающих и 16 детей — остальных забрали родители.

Ранее сотни человек эвакуировали в Самаре из-за подходящего к зданиям пожара.