Побитые в Турции россияне возложили вину на незнакомцев

Генконсульство РФ в Турции: россияне пострадали в драке в отеле в городе Гечек

Российские туристы пострадали в потасовке в одном из отелей в провинции Мугла. Полиция начала расследование, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Генконсульства России в Турции.

«По поступившей в Генеральное консульство России в Анталье информации, 22 октября в одном из отелей города Гечек произошла драка с участием российских граждан», — сообщили дипломаты.

Пострадавшие возложили вину на группу незнакомцев, которая, по словам россиян, напала на них. Врачи ближайшего к отелю медучреждения оказали им помощь. По информации генконсульства, правоохранительные органы начали расследование.

Обстоятельства драки раскрыл Telegram-канал Shot. По его информации, на четырех туристов у дорогого отеля напали пьяные турки. Сначала один местный житель едва не наехал на них на скутере, затем его соотечественники оскорбили приезжих, завязалась драка. Один россиянин сломал руку, другой поранился осколками стекла.