«Победа» раскрыла детали о пассажире, грозившем подорвать самолет на рейсе в Москву

Летевший рейсом Нижкамск — Москва мужчина пригрозил взорвать самолет. Позднее авиакомпания «Победа» в ответ на запрос 360.ru раскрыла некоторые детали этого происшествия.

По сведениям авиаперевозчика, у мужчины наблюдались признаки наркотического, либо алкогольного опьянения. Уже в момент снижения самолета он заявил, что взял в ручную кладь два взрывных устройства.

Мужчина грубил экипажу, однако не применял физической силы, как ранее сообщали СМИ. В пресс-службе «Победы» заявили, что от его действий никто не пострадал.

Сразу после посадки агрессивного пассажира передали полиции. Правоохранители проверили авиалайнер и не нашли никаких взрывных устройств на борту.

Пресс-служба МВД также уточнила, что наряд прибыл к самолету по запросу диспетчера. Осмотр самолета провела следственно-оперативная группа, агрессора доставили в дежурную часть транспортного отделения полиции.

Правоохранители инициировали проверку по факту происшествия. В ее рамках проходит опрос свидетелей. По сведениям МВД, дебоширом оказался житель Набережных Челнов 1982 года рождения, его направили на медицинское освидетельствование.

Источники 360.ru также сообщали, что на месте у самолета работали спецподразделения, в том числе и кинологи.

Telegram-канал Shot заявил, что человеком, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать самолет, оказался директор фирмы по продаже бытовой химии. Издание сообщило, что ранее он уже привлекался по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее пьяный помощник депутата из Забайкалья устроил на борту самолета дебош.