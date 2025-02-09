По колено в кипятке. Разрушительный прорыв труб в ЖК в Москве сняли на видео

В многоэтажном жилом комплексе на территории Новой Москвы прорвало трубы с кипятком. Кадры с места событий предоставили 360.ru очевидцы.
Кипяток льется по лестничным пролетам и коридорам жилого комплекса «Аквилон Парк», он расположен на улице Фитаревской — рядом со знаменитой «Коммунаркой». Предварительно, причиной происшествия стал гидроудар, трубы прорвало сразу в двух секциях и на паркинге.
На лестнице в десятой секции, на потолке первого этажа, также появились пятна воды. Жильцы утверждают, что трубы под давлением выгибаются по всему ЖК. Протечки регистрируют по всем секциям.
«Ситуация такова, что авария может произойти в любой момент и никто не знает, где конкретно. Управляющая скрывает причины [происшествия]», — добавили жильцы комплекса.