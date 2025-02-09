По колено в кипятке. Разрушительный прорыв труб в ЖК в Москве сняли на видео

В многоэтажном жилом комплексе на территории Новой Москвы прорвало трубы с кипятком. Кадры с места событий предоставили 360.ru очевидцы.

Кипяток льется по лестничным пролетам и коридорам жилого комплекса «Аквилон Парк», он расположен на улице Фитаревской — рядом со знаменитой «Коммунаркой». Предварительно, причиной происшествия стал гидроудар, трубы прорвало сразу в двух секциях и на паркинге.

На лестнице в десятой секции, на потолке первого этажа, также появились пятна воды. Жильцы утверждают, что трубы под давлением выгибаются по всему ЖК. Протечки регистрируют по всем секциям.