«По колено рыбы». Массовую гибель карасей зафиксировали в Курганской области

Ura.ru: в Курганской области сотни тысяч карасей выбросило на берег

В Петуховском округе Курганской области произошла загадочная массовая гибель рыбы. Об этом Ura.ru сообщил депутат гордумы Яков Сидоров, он также предоставил видео от очевидца.

По славам парламентария, сотни тысяч карасей выбросило на берег. Некоторые из них оказались живы, часть погибла.

«По колено рыбы», — заявил автор ролика.

На кадрах мужчина в резиновых сапогах идет по сухому камышу, а под ногами у него лежит рыба. В ситуации разбираются правозащитники, отметил Сидоров. Эксперты в рыбной отрасли пока затрудняются назвать точные причины гибели карасей.

В корюшке из Финского залива специалисты ранее обнаружили возбудителя дифиллоботриоза. Если человек проведет недостаточную термообработку такой рыбы, он рискует заболеть гельминтозом — дифиллоботриозом. Лечить его крайне сложно.