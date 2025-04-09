Опасного паразита обнаружили в корюшке из Финского залива

В корюшке из Финского залива нашли возбудители дифиллоботриоза

Специалисты обнаружили возбудителя дифиллоботриоза в корюшке из Финского залива. Об этом заявили в пресс-службе управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

«При исследовании пробы от партии корюшки, выловленной в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, обнаружены возбудители дифиллоботриоза Difillobotrium dendriticum», — рассказали в ведомстве.

Обнаруженный в пробах рыбы возбудитель опасен для людей. Если человек перед употреблением корюшки проведет ее недостаточную термообработку, он рискует заболеть гельминтозом — дифиллоботриозом. Диагностировать и лечить данное заболевание крайне сложно.

Сотрудники ведомства порекомендовали россиянам приобретать рыбу в разрешенных местах торговли и проверять ветеринарные сопроводительные документы. Если корюшку купили в непроверенной точке, перед приготовлением нужно заморозить ее на 48 часов при температуре -18 градусов.

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