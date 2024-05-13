По голове из-за супа. Посетитель кафе в Монине набросился на официанта | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 21:31 По голове из-за супа. Посетитель кафе в Монине набросился на официанта Пострадавший в Монине официант: посетителям не понравилось обслуживание в кафе Freepik

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Официант в Монине пострадал в результате нападения посетителя, который не справился с выбором супа. Все произошло в баре «Ильф и Петров», владелица которого — мать пострадавшего сотрудника Федора. Молодой человек рассказал 360.ru, как и из-за чего произошел конфликт.

Компания из трех мужчин отдыхала в баре. Товарищи решили заказать горячее и вызвали официанта, который предложил им выбрать суп из меню. Федор пояснил, что мужчины не могли определиться с выбором, и он сказал, что подойдет через пару минут. Посетителям это не понравилось, и они попытались вытащить сотрудника бара на улицу. Федор смог отбиться и продолжил работу.

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На записи с камер видеонаблюдения, которые опубликовал Telegram-канал Shot, видно, как мужчина подходит к официанту сзади и с размаха бьет его по голове. От удара у молодого человека случился припадок, на крики выбежала мать и «откачала» сына.

«Им не понравилось, что их не сразу стали обслуживать, а надо было сразу. И остальных гостей не обслуживать», — рассказала 360.ru Екатерина, мать пострадавшего официанта.

По словам Федора, посетители изначально были нетрезвые. Конфликт случился из-за того, что мужчинам не понравилось, что их не обслужили так, как они того хотели.

Молодого человека госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Федор сообщил, что врачи диагностировали легкое сотрясение мозга.

«Самочувствие более-менее отличное», — поделился пострадавший.

Дебоширов задержали, с нападавшим работает полиция. Екатерина сообщила, что написала заявление в правоохранительные органы.