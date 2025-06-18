Плотоядные бактерии убили туриста в Таиланде

Труп мужчины с огромными язвами на левой ноге нашли в туристическом автобусе в тайском городе Чиангмай. Причиной смерти пассажира стали плотоядные бактерии, попавшие в организм через небольшую рану. Об этом сообщило издание Thaiger .

Погибший оказался 38-летним жителем провинции Лампанг. Он отправился в путешествие на автобусе из города Накхонратчасимы, но до конца поездки не дожил. Пассажира без сознания с кровоточащими язвами на левой ноге обнаружил водитель, когда остальные уже покинули салон.

Занимавшийся вскрытием тела врач сначала предположил, что мужчина погиб от хронического заболевания. Но проведя анализы, он установил, что смерть вызвали ядовитые плотоядные бактерии, вызывающие некротизирующий фасциит — это тяжелая инфекция, разрушающая мышечную ткань. Без приема необходимых лекарств она быстро распространяется по телу и захватывает внутренние органы.

Источником воспаления является плотоядная бактерия, которая после попадания в организм через рану начинает выделять токсины, блокирующие кровоток.

Инфекционист Марият Мухина предупредила россиян об опасности бактерий листерий. Она пояснила, что опасный микроорганизм распространяется при нарушении правил хранения или приготовления пищи. Мухина подчеркнула, что листерии могут оказаться в молочной продукции или копченой рыбе. При этом возбудитель устойчив к термическому воздействию и погибает только при температуре 100 градусов в течение 10 минут.