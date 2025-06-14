Врач Мухина предупредила о риске заражения листериозом от копченой рыбы

Листерии — бактерии, которые все чаще обнаруживаются в овощах, фруктах и мясе. Сельскохозяйственные животные могут заражаться через растительную пищу, в частности через силос, являющийся благоприятной средой для размножения бактерий. Подробнее рассказала инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru .

По ее словам, заболевание может возникать из-за ненадлежащего приготовления и хранения продуктов питания различного типа.

«В частности, фиксируются случаи и в молочной промышленности, и при употреблении копченой рыбы, в принципе, на любых пищевых предприятиях при нарушении норм СЭС может произойти вспышка листериоза», — пояснила медик.

Она также отметила, что бактерии листерии устойчивы к термическому воздействию и погибают лишь при кипячении при температуре 100 градусов в течение 5–10 минут. Заражение возможно при употреблении плохо прожаренного мяса или недостаточно промытых фруктов.