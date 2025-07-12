Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 гектаров

В Крыму у села Прудовое в Симферопольском районе природный пожар охватил 40 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В операции участвуют 340 человек и 75 единиц техники. Среди них два вертолета МИ-8 от МЧС России и один борт Росгвардии.

«Тремя бортами уже совершено 39 сбросов общей массой 117 тонн воды. Кроме этого, на месте работает специализированная техника высокой проходимости для транспортировки личного состава и средств пожаротушения», — уточнили в МЧС.

На месте создали три боевых участка и штаб.

Общая площадь участка — 40 гектаров. Из них 20 гектаров занимает лесная подстилка, а 20 гектаров — сухая растительность.

Из Севастополя в Крым направляется дополнительная аэромобильная группа МЧС России. В составе — 17 специалистов и три автоцистерны.