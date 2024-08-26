МЧС: площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составила 75 гектаров

Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составила 75 гектаров, и его тушение ведется как с земли, так и с воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, удалось предотвратить переход огня на СНТ «Волна» и «Рассвет». В тушении участвуют более 380 человек и 105 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 МЧС России.

«Площадь пожара составляет 75 гектаров, а его быстрое распространение обусловлено сильными порывами ветра и жаркой сухой погодой», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также отметили, что вертолеты 26 августа сбросили на очаг возгорания 50 тонн воды. В общей сложности спасатели потратили более 85 тонн огнетушащей жидкости, причем водозабор осуществляется с моря.

«В труднодоступных районах рукавные линии прокладываются с помощью автомобилей высокой проходимости», — добавили в сообщении.

Ранее 360.ru публиковал видео из Феодосии, где в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность.