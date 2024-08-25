Разрушительный пожар в Крыму попал на видео

Видео 360.ru: в Феодосии загорелась сухая растительность, работают спасатели МЧС

В районе горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии загорелась сухая растительность. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что пламя расползлось на несколько километров. В небо поднимаются огромные столбы густого дыма.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар тушат 166 человек на 44 единицах техники. Задействованы два вертолета.

«Тушение осложняется труднодоступной местностью», — передали спасатели.

Ранее спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае. Людей отправили в пункт временного размещения.

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