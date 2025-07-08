Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла 15,1 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складах в Ростове-на-Дону достигла 15,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ситуация находится на моем личном контроле. Благодарю спасателей за слаженные действия», — написал он.

По словам врио главы региона, на месте работают 130 спасателей и 46 единиц техники, а также специалисты Роспотребнадзора, которые замеряют уровень загрязнения воздуха. Пострадавших при пожаре нет.

К ликвидации возгорания подключились два спасательных вертолета Ми-8. МЧС опубликовало видео с их работой.

В горящих складах хранилось растительное масло. Позднее огонь перекинулся на офисное здание. Людей из него эвакуировали.