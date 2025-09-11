Площадь пожара в подмосковной деревне Литвиново выросла до 800 «квадратов»

Крупный пожар случился на открытой площадке в деревне Литвиново в Московской области — загорелись паллеты. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, огонь разгорелся на площади 800 квадратных метров. Есть угроза распространения на рядом стоящий дом. На место прибыли спасатели, приступили к тушению.

Ранее пожар случился на складе стройматериалов во Владивостоке — одноэтажное здание полностью охватил огонь. Кровля частично обрушилась. Площадь достигла около 1000 квадратных метров. К ликвидации приступили 45 специалистов и 11 единиц техники.

Очевидец рассказала в беседе с 360.ru, что в результате происшествия пострадал один человек.