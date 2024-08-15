Площадь пожара в Люберцах увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в производственном здании в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На месте возгорания работают около 80 человек и 24 единицы техники, включая вертолет Ка-32 Московского авиацентра. Позже в МЧС сообщили, что к месту вылетел второй вертолет — Ми-26. По предварительной информации, никто не пострадал.

О пожаре стало известно утром. Возгорание произошло, предположительно, на территории завода имени Ухтомского. Причину, по которой вспыхнуло пламя, пока установить не удалось.

Накануне крупный пожар произошел в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы. Огонь охватил 200 квадратных метров, затронув фасад здания и подсобные помещения.