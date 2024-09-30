Площадь пожара в лесу под Ростовом достигла 100 га после атаки БПЛА

Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области увеличилась до 100 гектаров. Об этом сообщил департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

Ранее губернатор региона Василий Голубев написал в соцсети, что утром в воскресенье, 29 сентября, в результате падения беспилотника в Милютинском районе начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь распространился на 82 гектара. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении ввели режим ЧС.

Пожар распространился в направлении хутора Варламовка, где проживает 115 человек. Огнем повреждены один дом и хозяйственные постройки. Тушение пожара ведут более 100 человек и около 50 единиц техники.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО сбили над Ростовской областью 18 украинских беспилотников.