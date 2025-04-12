Около 50 человек эвакуировались из горящего дома на востоке Москвы

Источник 360.ru: при пожаре на востоке Москвы из дома эвакуировались 50 человек

На крыше административного здания на 5-й Парковой улице на востоке Москвы начался пожар. Из него самостоятельно эвакуировались 50 человек, сообщил источник 360.ru.

В двухэтажном здании расположены кафе, чайхана и другие общественные заведения. Пожар разгорелся на площади около 100 квадратных метров. По информации источника, огонь продолжает распространяться.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горит обрешетник кровли. Специалисты приступили к тушению, в работе задействовали 25 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее днем на территории промзоны в Сергиевом Посаде произошел пожар на складе с краской. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.