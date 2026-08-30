Площадь пожара в Анапе увеличилась до пяти гектаров

Площадь активного горения на плавнях вблизи анапского хутора Чембурка увеличилась примерно до пяти гектаров. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

На месте ЧП находится министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Станислав Камерный.

Пожар разгорелся днем 30 августа, огонь прошел около 25 гектаров. Для тушения возгорания задействовали более 70 человек и 29 единиц техники.

«Как только снимут сигнал беспилотной опасности — привлекут самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8», — отметили в оперативном штабе.

В связи с ЧП временно ограничили движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской.

Ранее крупный пожар разгорелся в Павловском Посаде. Огонь охватил коробки с моторным топливом и перекинулся на фасад здания механического завода.