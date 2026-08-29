Механический завод загорелся в Павловском Посаде

МЧС сообщило о пожаре на механическом заводе в Павловском Посаде

Подмосковные пожарные приступили к тушению пожара на механическом заводе в Павловском Посаде. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пламя охватило коробки с моторным топливом и перекинулось на фасад здания.

В ведомстве подчеркнули, что, по предварительной оценке, огонь охватил тысячу квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

К ликвидации пожара привлекли 30 человек и семь единиц техники.

В минувшую пятницу, 28 августа, московские пожарные потушили вспыхнувший склад с мебелью и покрышками в Нагорном районе.

По словам источника 360.ru в экстренных службах столицы, рядом с источником огня находилось помещение с газовыми баллонами. Специалисты после охлаждения вынесли емкости из зоны горения.

Огонь распространился на 100 квадратных метров и привел к обрушению кровли в пострадавшем здании. На тушение специалистам понадобилось менее двух часов. В происшествии никто не пострадал.