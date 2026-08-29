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    Механический завод загорелся в Павловском Посаде

    МЧС сообщило о пожаре на механическом заводе в Павловском Посаде

    Фото: РИА «Новости»

    Подмосковные пожарные приступили к тушению пожара на механическом заводе в Павловском Посаде. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пламя охватило коробки с моторным топливом и перекинулось на фасад здания.

    В ведомстве подчеркнули, что, по предварительной оценке, огонь охватил тысячу квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

    К ликвидации пожара привлекли 30 человек и семь единиц техники.

    В минувшую пятницу, 28 августа, московские пожарные потушили вспыхнувший склад с мебелью и покрышками в Нагорном районе.

    По словам источника 360.ru в экстренных службах столицы, рядом с источником огня находилось помещение с газовыми баллонами. Специалисты после охлаждения вынесли емкости из зоны горения.

    Огонь распространился на 100 квадратных метров и привел к обрушению кровли в пострадавшем здании. На тушение специалистам понадобилось менее двух часов. В происшествии никто не пострадал.