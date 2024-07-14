В Краснодарском крае за считанные часы площадь лесного пожара возросла до 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве уточнили, что прибывшие на место 160 специалистов на 40 спецмашинах пытаются справиться с огнем. К ликвидации пожара также подключили спасательную авиацию. Вертолеты сбросили 30 тонн воды.
Пожар также затронул территорию базы отдыха. Администрации пришлось экстренно эвакуировать 220 человек, включая 40 детей. О пострадавших информации не поступало.
До этого в Крыму в Судаке примерно 200 спасателей ликвидировали природный пожар, площадь которого составила 15 гектаров. Полыхающий лес тушили в том числе с помощью вертолетов МЧС.
Фонд кино назвал фильмы с самыми крупными кассовыми сборами за 3,5 года
Попавшую в Трампа пулю сфотографировали во время полета
«Человек психически нездоровый». Стрелявший в Трампа желал прославиться на весь мир
Площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 га
МО Китая указало на нейтральность совместных патрулирований с РФ в Тихом океане
Трамп призвал американцев проявить характер для победы над злом
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте