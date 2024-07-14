Площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 га

МЧС: площадь лесного пожара у хутора Дюрсо увеличилась до 20 гектаров

В Краснодарском крае за считанные часы площадь лесного пожара возросла до 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на место 160 специалистов на 40 спецмашинах пытаются справиться с огнем. К ликвидации пожара также подключили спасательную авиацию. Вертолеты сбросили 30 тонн воды.

Пожар также затронул территорию базы отдыха. Администрации пришлось экстренно эвакуировать 220 человек, включая 40 детей. О пострадавших информации не поступало.

До этого в Крыму в Судаке примерно 200 спасателей ликвидировали природный пожар, площадь которого составила 15 гектаров. Полыхающий лес тушили в том числе с помощью вертолетов МЧС.