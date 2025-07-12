Площадь пожара рядом с «Гранд-Каньоном» в США выросла почти в 10 раз за сутки

Фото: www.globallookpress.com

Возле национального парка «Гранд-Каньон» в штате Аризона вспыхнул крупный природный пожар. По данным Национального межведомственного пожарного центра США, за сутки площадь возгорания увеличилась почти в десять раз и достигла 36 квадратных километров. Об этом сообщила телекомпания NBS News.

В пятницу администрация парка призвала всех гостей срочно покинуть северную часть из-за угрозы распространения огня. Локализовать возгорание пока не удалось.

Ранее в пригороде Парижа загорелся крупнейший буддийском храм Франции. Огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки. Сгорело около 500 квадратных метров, крыша частично обрушилась.

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