Площадь пожара рядом с «Гранд-Каньоном» в США выросла почти в 10 раз за сутки

Возле национального парка «Гранд-Каньон» в штате Аризона вспыхнул крупный природный пожар. По данным Национального межведомственного пожарного центра США, за сутки площадь возгорания увеличилась почти в десять раз и достигла 36 квадратных километров. Об этом сообщила телекомпания NBS News.