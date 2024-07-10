Площадь пожара на складе в Волгограде выросла вдвое

Площадь пожара на складе в Волгограде выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде возросла вдвое и составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек и 19 единиц техники», — сообщило ведомство.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на складе компании, занимающейся переработкой вторсырья. Он находится на Былинной улице в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Накануне в Мурманской области произошел пожар на складе промышленного предприятия, где хранился апатит-нефелиновый концентрат. При возгорании никто не пострадал.

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте