Химпредприятие загорелось в Мурманской области

МЧС: в Кировске горит химпредприятие, площадь пожара составила 1500 кв. метров

Промышленное предприятие загорелось в городе Кировске в Мурманской области. Пожар охватил кровлю склада с химическими веществами, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Кировске возгорание произошло на высоте 56 метров: горит кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом», — уточнили в ведомстве.

Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 46 специалистов и 14 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Накануне, 8 июля, огонь разгорелся в производственном здании на улице Декабристов в Москве. Предварительно, никто не пострадал.

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