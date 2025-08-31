Площадь пожара на складе в Балашихе составила четыре тысячи «квадратов»

МЧС: площадь пожара на складе в Балашихе составила 4000 квадратных метров

Начавшийся в Балашихе пожар на складе распространился на площади около четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения и сильной задымленностью. К ликвидации возгорания привлекли 30 единиц техники и более 80 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет. По информации источника 360.ru, к месту тушения отправили вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что взяли установление обстоятельств и причин пожара под свой контроль.

Точные выводы о причинах возгорания сделают по результатам пожарно-технической экспертизы и осмотра места происшествия, отметили в ведомстве.

ЧП произошло в микрорайоне Новый Свет на улице Звездной. Очевидцы сообщали 360.ru, что огонь стремительно распространяется и слышны взрывы, предположительно, из-за газовых баллонов.