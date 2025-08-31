Крупный пожар на складе в Балашихе сняли на видео

Утром 31 августа крупный пожар начался на складе в Балашихе в микрорайоне Новый Свет на улице Звездной. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На его кадрах видно, как в помещении бушует пламя, а в воздух поднимаются клубы густого черного дыма. По словам очевидцев, огонь стремительно распространяется. Слышны взрывы.

«Там заправляют газом баллоны. Они и взрываются. На место прибыли пожарные», — рассказал свидетель ЧП.

Возгорание подтвердили в МЧС России. В пресс-службе ведомства отметили, что площадь горения устанавливается, проводится наращивание сил и средств.

Ранее стало известно, что с горящего рынка в Волгограде эвакуировали 600 человек. Пожар тушили на протяжении нескольких часов.