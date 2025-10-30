Площадь пожара на острове Недоразумения выросла в несколько раз

Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась к Министерству природных ресурсов и экологии региона из-за резкого роста площади пожара на острове Недоразумения, расположенном недалеко от Магадана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Противопожарной службе не удалось оперативно ликвидировать возгорание, в связи с чем потребовалось вмешательство прокуратуры. <…> В результате с момента обнаружения пожара за короткое время площадь горения увеличилась многократно», — уточнили в пресс-службе.

Надзорные органы скоординировали работу Авиалесоохраны и указали на необходимость увеличения числа пожарных расчетов. Однако действенных мер по борьбе с огнем предпринято не было. Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура направила представление в Министерство природных ресурсов и экологии региона с требованием устранить выявленные нарушения.

Прокурор области лично следит за ситуацией.

В последние годы на острове Недоразумения возвели туристическую базу. Его природа уникальна.

