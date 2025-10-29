Пожар уничтожил срубовой дом в Пензенской области
Одно возгорание зафиксировали за прошедшие сутки на территории Пензенской области. Подробности сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось в СНТ «Ландыш» Пензенского района. Там огонь уничтожил срубовой дом. Пламя распространилось на площади 48 квадратных метров.
Проводится проверка. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушения правил эксплуатации электрического оборудования.
