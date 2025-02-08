Площадь пожара на Электрозаводе выросла втрое

Огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской. Очевидица происшествия рассказала редакции, что пожар начался во втором корпусе Электрозавода. Что именно загорелось, пока неизвестно.

Причиной пожара на востоке Москвы могло стать короткое замыкание. Об этом сообщали источники прессы в силовых структурах, однако такая информация официально еще не подтверждалась.