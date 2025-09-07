Площадь мощного пожара в Новороссийске сократилась до 800 «квадратов»

Пожарные продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, площадь возгорания уменьшилась до 800 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Андрей Кравченко.

Он отметил, что для ликвидации ЧП пожарные задействовали пять автоцистерн, два бульдозера, 10 самосвалов и другую спецтехнику.

«Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометров грунта», — добавил Кравченко.

Пожар разгорелся на свалке ранним утром, его площадь составляла примерно 900 «квадратов».

Градоначальник сообщил, что сотрудники МЧС смогли пресечь распространение огня и локализовать его в первоначальных границах. Работу всех подразделений координирует оперативный штаб.