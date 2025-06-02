Площадь лесных пожаров в Забайкалье побила рекорд 2024 года

В Забайкалье с начала года зарегистрировали 561 лесной пожар на 2,3 миллиона гектарах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Показатель превысил отметку за весь 2024 год — тогда сгорело до двух миллионов гектаров леса.

В 2025-м 98% всей площади возгораний пришлось на шесть муниципалитетов. На сегодняшний день продолжаются 54 пожара на 998 тысячах гектаров. Угрозы распространения огня на поселки нет.

«Всего с начала осложнения лесопожарной обстановки от огня защищены 160 населенных пунктов и 88 объектов экономики края», — отметили в МЧС.

Правоохранители выявили 99 виновников возгораний с начала года, среди них 41 несовершеннолетний. Возбудили шесть уголовных дел.

Ранее стало известно, что в Подмосковье за сутки потушили семь лесных пожаров. Они произошли в Одинцове, Шатуре, Клину, Балашихе и Воскресенске.