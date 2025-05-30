Семь лесных пожаров потушили в Подмосковье за сутки

За сутки в Подмосковье потушили семь лесных пожаров. Они произошли в Одинцове, Шатуре, Клину, Балашихе и Воскресенске.

Один из пожаров случился в двух километрах от Звенигорода. Со стихией боролись 53 человека. Им удалось полностью потушить возгорание за 23 часа.

Камеры выявили горение вблизи деревни Пожога Шатурского округа, в двух километрах от деревни Ямута под Клином, а также рядом с деревней Ильино в Воскресенске.

Еще о четырех пожарах сообщили жители. Они произошли в километре от микрорайона Железнодорожного в Балашихе, в километре от села Конобеево под Воскресенском, а также рядом с микрорайоном Авиаторов в Балашихе.

Причиной пожаров стали действия человека. Сейчас подозреваемых ищут

Жителям напомнили, что штраф за приведший к возгоранию поджог может достигать двух миллионов рублей.