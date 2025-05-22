Площадь лесных пожаров в России превысила прошлогодние показатели в 2,5 раза
Площадь лесных пожаров в России достигла двух миллионов гектаров
Площадь лесных пожаров в России превысила два миллиона гектаров, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков на совещании у президента Владимира Путина.
При этом общее число пожаров, по его словам, сопоставимо с прошлогодним уровнем.
«Наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае и Республике Бурятия», — добавил глава МЧС.
Накануне из-за лесного пожара в селе Маккавеево в Забайкалье серьезно пострадал детский лагерь «Огонек». На его территории дотла сгорели семь деревянных построек, три удалось отстоять.
Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Персонал лагеря успел эвакуироваться, детей в нем не было.