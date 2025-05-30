Площадь лесного пожара в Воронежском заповеднике достигла 200 гектаров

Из-за оборванных проводов линии электропередачи на железной дороге в Воронежском заповеднике разгорелся крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Липецкой области.

Огонь вспыхнул в лесу около полудня 29 мая. Из-за сильного ветра пламя охватило площадь в 200 гектаров.

Рядом с очагом возгорания располагаются два населенных пункта. По информации пресс-службы, прямой угрозы для жителей нет, но из-за пожара возникло сильное задымление.

Спасатели локализовали очаг вечером 29 мая, однако ветер снова раздул огонь. Сейчас на тушение возгорания ведомство направило 150 сотрудников и 59 единиц техники. Также в ликвидации ЧП задействовали авиацию и сводный отряд СПСЧ Главного управления МЧС по Липецкой области из 35 специалистов.

Ранее огнеборцы потушили за сутки семь лесных пожаров в Подмосковье: в Одинцове, Шатуре, Клину, Балашихе и Воскресенске. Жителей призвали осторожно обращаться с огнем и предупредили, что штраф за поджог может составлять до двух миллионов рублей.