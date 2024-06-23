Пляжи на южном побережье Крыма закрыли из-за аварии на коллекторе

Мэр Ялты Павленко предупредила о закрытии пляжей на юге Крыма

На южном побережье Крыма для купания закрыли все пляжи. Причиной стала авария на коллекторе, объяснила в Telegram-канале мэр Ялты Янина Павленко.

«Временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса», — уточнила она.

Павленко добавила, что запрет снимут, ориентировочно, в понедельник, 24 июня, после завершения аварийно-восстановительных работ и анализа проб воды.

Из-за ЧП на коллекторе, по ее словам, в нескольких населенных пунктах приостановили водоснабжение. Воду отключили в Ореанде, Курпата, Гаспре, Стройгородке, Мисхоре, Кореизе и частично в Алупке.

«К указанным населенным пунктам организован подвоз воды», — пояснила мэр Ялты.

Воду будут подвозить до утра 24 июня по пяти адресам.