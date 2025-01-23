Пляжи Анапы начали готовить к прогнозируемому шторму

Специальный вал создают с помощью техники на пляжах Анапы для защиты от надвигающегося шторма. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Вал создают из песка, который должен впитать мазут, если его остатки вынесет волнами, и полипропиленовой сети, задача которой — не дать размыть укрепление. Высота конструкции — до полутора метров.

Накануне пресс-служба Минтранса сообщила, что из кормы танкера «Волгонефть-239» удалось откачать 727 тонн мазута, что составляет примерно половину от всего груза, который находился на борту. Работы ведутся круглосуточно, завершить их планируют к концу января.

Председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов заявил, что в отрасли делают все, чтобы летний сезон не был сорван, иначе лагеря без поддержки государства рискуют разориться.