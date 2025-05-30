Плита рухнула на ногу рабочему на стройке в московской школе

Плита рухнула на ногу рабочему на стройке в Строгино на улице Кулакова, 3к1. Об этом сообщил источник 360.ru.
Происшествие случилось в школе, которая сейчас закрыта на ремонт. Пострадавший жив, но у него сильное кровотечение.
Очевидцы оказали мужчине первую помощь. На место ЧП вызвали скорую. Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала. Причины происшествия выясняются.
Ранее гранитная стела рухнула на рабочего в Москве. Мужчину придавило памятником на стройке. Пострадавший работал на демонтаже школы крановщиком и перемещал гранитный монумент, расположенный во дворе учебного заведения. На месте ему оказали первую помощь и отправили в больницу.
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