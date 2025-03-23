Плита гипсокартона обрушилась на мужчину в туалете в Тверском районе Москвы

Плита гипсокартона обрушилась на мужчину в туалете в квартире в 1-м Колобовском переулке в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в трехэтажном здании старой постройки с деревянными перекрытиями. Плита гипсокартона размером 50 на 50 сантиметров упала с потолка туалета на 42-летнего мужчину. По словам источника, на верхнем этаже ведутся строительные работы.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и приняли решение госпитализировать его в больницу имени Склифосовского.

В Савеловском районе Москвы на улице нижняя Масловка 19 марта прогремел взрыв в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Очевидцы услышали хлопок и увидели выбитые окна. В квартире находились трое взрослых и один ребенок, но в результате ЧП никто не пострадал.