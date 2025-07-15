Сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» плевал в блюда посетителей. Кадры с кухни появились сегодня сразу в нескольких Telegram-каналах и соцсетях.

На видео молодой человек, работающий на кухне заведения общественного питания и собирающий заказы клиентов, плюет в бургеры, периодически оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что рядом нет очевидцев.

В соцсетях начали писать, что инцидент произошел в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.

Представители сети «Вкусно — и точка» в беседе с News.ru заверили, что молодого человека, портившего блюда посетителей, уволили. Они поблагодарили клиента заведения, который обратил внимание на эту ситуацию.

«Компания примет дополнительные меры, для того чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открыла свой первый в России передвижной трейлер. Точка работает у торгово-развлекательного комплекса «Красный Кит» в Мытищах.