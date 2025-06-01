Первый в России фудтрак от известной сети быстрого питания открыли в Мытищах

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открыла в тестовом режиме свой первый в России передвижной трейлер. Открытие состоялось у торгово-развлекательного комплекса «Красный Кит» в Мытищах.

На мероприятии побывали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов и начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова. Гости осмотрели устройство кухни, оценили санитарное состояние объекта и побеседовали с работниками передвижного трейлера.

По словам Сергея Оганова, в Подмосковье сегодня активно развивается сфера нестационарной торговли и это хорошо, что компания «Вкусно — и точка» открыла свой первый фудтрак именно в Московской области.

«Надеемся, в будущем таких точек станет больше, и мы будем видеть их не только в нашем регионе, но и по всей стране», — добавил Сергей Оганов.

Собравшимся на открытии фудтрака рассказали, что его перевозят с помощью автомобиля. Площадка, где размещается конструкция, не требует специальной подготовки и разрешительной документации на строительство. Для работы мобильного трейлера необходимы только подключение к электричеству, водоснабжению и канализации.

«Очень приятно, что передвижной мобитрак для приготовления пищи открылся именно в Мытищах. Это событие не только почетно, но и накладывает на нас определенную ответственность. Мы надеемся, что жители городского округа оценят его и дадут положительные отзывы по его работе», — отметила Елена Подмаркова.