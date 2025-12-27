На юге Москвы загорелась многоэтажка

На юге Москвы, возле станции метро «Пражская», вспыхнуло жилое строение. Как сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России, огонь охватил дом на улице Красного Маяка, 8.

Огненный очаг возник на втором этаже в девятом подъезде, уточнили очевидцы. Причина пожара пока неизвестна.

«Происходило загорание в квартире. Пожар ликвидирован успешно. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в министерстве.

Ранее пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на улице Хабаровской в Восточном административном округе Москвы. Загорелся матрац, огонь охватил два квадратных метра. Пожар, предположительно, начался из-за курения в постели. Два человека погибли. Их тела спасатели нашли в прихожей.