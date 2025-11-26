Пламя видно на всю округу. В Подмосковье загорелся ресторан

В поселке Голубое городского округа Солнечногорск вечером произошел сильный пожар в здании ресторана. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

На снимках, сделанных местными жителями, видно, что объект охвачен открытым пламенем. Над зданием поднимается плотный столб темного дыма, который подсвечивается ярким оранжевым заревом от огня. Пламя выглядит масштабным и выходит за пределы крыши.

Люди на переднем плане наблюдают за происходящим с безопасного расстояния. Территория вокруг уже перекрыта. На месте работают экстренные службы.

Сотрудник автомойки, расположенной неподалеку, рассказал 360.ru, что на объекте работают пожарные подразделения.

«Пострадавших вроде нет. Сейчас пожарные расчеты тушат», — сообщил он.

Очевидцы рассказали, что пожар охватил ресторан «Роза ветров». По словам одной из местных жительниц, для поселка это было единственное большое место отдыха.

«У нас это было единственное место, где можно было в бассейн сходить поплавать. Там девочки акробатикой занимались, был спортзал, сауна, ресторан. Многие отмечали там юбилеи и свадьбы. Классное место — кроме торговых центров у нас тут больше ничего нет», — рассказала она.

Причины возгорания в ресторане пока неизвестны. Официальной информации от оперативных служб на момент публикации не поступало.

«Возгорание произошло в офисе на третьем этаже трехэтажного здания. Эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет. Тут рядом с пожаром ГРП — газораспределительная станция коттеджного поселка», — уточнил источник 360.ru.

На днях в Московском регионе вспыхнул пожар на крупнейшем хлебокомбинате — «Черемушки».