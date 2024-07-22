Крупный пожар разгорелся в СНТ «Факел» под Астраханью

МЧС: в Астраханской области пожар в СНТ «Факел» повредил 14 зданий

Пожар вспыхнул на территории СНТ «Факел» в Астраханской области, площадь возгорания по фронту достигла 1,5 тысячи метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На место ЧП прибыли спасатели. По данным пресс-службы, пожар разгорелся в сухой траве и камыше, а позже перекинулся на нежилые строения. Из-за огня повреждения получили 14 зданий. В тушении пожара участвуют 60 специалистов и 24 единицы техники. Огнеборцы локализовали возгорание.

Ранее лесные пожары зафиксировали в Якутии. Из-за ЧП власти объявили эвакуацию сел, к которым приближается огонь. Площадь пожара увеличилась до 5727 гектаров, заявил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев.