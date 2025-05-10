Аэропорт Читы временно приостановил прием и отправку самолетов из-за пожара

В аэропорту Кадала в Чите приостановили прием и выпуск самолетов из-за возникшего в этом районе ландшафтного пожара. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Аэропорт Чита (Кадала) с 09:10 временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар», — написал он.

Кореняко уточнил, что горит сухая трава. Пожар возник за пределами аэродрома, но огонь уже подобрался к летному полю.

Представитель Росавиации обратил внимание, что ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов нет. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы с 11:10.

В Telegram-канале Министерства природных ресурсов Забайкальского края отметили, что пожар угрожает нескольким населенным пунктам. Огонь охватил площадь в 40 гектаров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Федеральный режим ЧС в Забайкалье ввели 23 апреля. Из-за пожара в регионе ранее возбудили уголовное дело.