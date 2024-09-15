Пламя охватило 1100 «квадратов» склада стройматериалов в Аксае

МЧС: в Аксае загорелся склад со стройматериалами на площади в 1100 кв. м

В Ростовской области загорелся склад со строительными материалами. Площадь пожара в Аксае достигла 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

К тушению возгорания привлекли около 100 специалистов и 38 единиц техники.

«Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», — подчеркнули в ведомстве.

В местных Telegram-каналах опубликовали кадры затянутых дымом ростовских дорог. Запах гари, отметили авторы, чувствуется в центре Ростова-на-Дону, в городе выпал пепел.

Расстояние от административного центра до Аксая составляет около 16 километров.

В Воронежской области из-за природного пожара загорелись три дома. К тушению крупного ландшафтного возгорания привлекли свыше 50 специалистов и 17 единиц техники.