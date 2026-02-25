«Пламя на два-три этажа». В Митине загорелся металлический ангар

В Москве в районе Митино загорелся металлический ангар. Пожарные локализовали возгорание, пострадавших нет, сообщили 360.ru в столичном МЧС.

Сигнал о пожаре поступил днем 25 февраля. Очевидцы поделились кадрами и сообщили, что пламя поднялось на высоту двух-трех этажей, крыша ангара обрушилась. На месте работали несколько пожарных бригад и машин скорой помощи. По данным спасателей, людей внутри не было.

В ведомстве уточнили, что горел отдельно стоящий металлический ангар. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы отметили, что этот ангар уже сильно горел в прошлом году. Подробности и обстоятельства случившегося сейчас выясняют.

Ранее в промзоне в подмосковной деревне Мотяково специалисты локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. По словам очевидцев, там тоже загорелся ангар.