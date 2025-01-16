Пятнистая змея приползла в гостиницу в Москве

Для постояльцев и сотрудников гостиницы «Восход» в Москве утро 16 января оказалось не очень добрым — в одном из помещений нашли пятнистую змею. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Длину рептилии оценили в 50-60 сантиметров. Напасть на людей она не пыталась, пострадавших нет.

«У меня выехали гости. Я номер осмотрела, оставили ли мусор или что… Открыла, смотрю, ведро подняла — а там змея лежит», — рассказала 360.ru менеджер гостиницы.

Женщина подумала, что постояльцы решили подшутить над ней и оставили муляж в честь Года змеи, но затем заметила, что животное шевелится.

По ее мнению, рептилия забралась в здание по канализационной трубе. Сейчас спасатели уже увезли змею. Ядовитая она или нет, еще предстоит выяснить.

Ранее жительница Москвы нашла желтую змею у себя на кухне и обратилась за помощью к спасателям. Предположительно, это был полоз, который попал в квартиру от соседей.