Пятна мазута из потерпевших крушения танкеров добрались до Азовского моря

На побережье Азовского моря нашли выброс мазута. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Местные власти организовали мониторинг экологической ситуации во всех прибрежных зонах Азовского моря. К настоящему моменту обследовать успели 125 километров побережья.

Специалисты проверили пляжи в Приазовском, Строгановке, Приморском Посаде, Новоконстантиновке, в Приморске, Акимовском округе, на косе Федотовой и на Косе Пересыпь.

Выброс мазута зафиксировали на Берлинской косе. Размеры загрязненного нефтепродуктами участка составили 14,5 километров. Кроме того, на косе Пересыпь мазут загрязнил участок площадью в пять километров.

К ликвидации выбросов нефтепродуктов привлекли сотрудников местного главка МЧС. Здесь же работают волонтеры и чиновники из муниципальных администраций.

В субботу, 10 января, неподалеку от Темрюкского района Краснодарского края в Черном море произошел новый разлив мазута. В воду попали нефтепродукты с танкера «Волгонефть-239», часть которого выбросило на мель. День спустя загрязнение мазутом выявили и в Ялте.